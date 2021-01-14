Власти Приморья обратились в прокуратуру

Напомним, еще 15 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко требовал ускорить работу по подключению к сети интернет жителей края, оставшихся без связи после ноябрьского ледяного шторма. «Режим ЧС в крае уже снят, но эту работу они должны сделать. После удара стихии прошло больше 20 дней, и до сих пор мы видим массу обращений граждан, что нет подключения к интернету. У провайдеров есть срок до 20 декабря, чтобы закончить подключать дома и микрорайоны непосредственно к интернету. Иначе мы вынуждены будем обращаться в Министерство цифрового развития», — заявил Олег Кожемяко.