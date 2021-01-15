Русская Рыбопромышленная Компания ставит рекорды, решая стратегические задачи

Напомним, в 2020 году на Адмиралтейских верфях спущены на воду два первых супертраулера для РРПК российской постройки. В 2021 году они будут переданы компании. Также введен в эксплуатацию береговой рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай». Завод «Русский минтай» — крупнейшее на сегодня рыбоперерабатывающее предприятие в Приморском крае. Мощности предприятия позволяют выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном — филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое.