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Спрос на ипотеку в Приморье удвоился

19 января 2021, 03:05
Фото: vlc.ru
Средняя ставка по долевой ипотеке в Приморье - 4,5%
В Приморье вдвое увеличилось число ипотечных кредитов, выданных по договорам участия в долевом строительстве. В ноябре 2020 года жители региона оформили 458 соответствующих сделок, в ноябре позапрошлого года — 221. Объем выдачи вырос в три раза и составил порядка 1,9 млрд рублей.
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По информации Дальневосточного главного управления Банка России, о возросшем спросе на ипотеку в строящихся домах говорит и доля таких договоров в общей структуре ипотечных жилищных кредитов: 24% в ноябре 2020 года против 18% в ноябре 2019 года.

«В течение последнего года на фоне реализации льготных госпрограмм средняя ставка по таким кредитам снизилась с 8,8% до 4,5%, что в совокупности с развитием механизма проектного финансирования ощутимо повлияло на динамику этого сегмента рынка», - отметил представитель Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Федор Кулешов.

Напомним, Приморье обеспечивает основной рост проектного финансирования долевого жилищного строительства на Дальнем Востоке. К 1 декабря дольщики открыли в регионе более 2,9 тыс. счетов эскроу, на них сосредоточено 10,4 млрд рублей. Есть и те, кто уже улучшил свои жилищные условия благодаря реформе долевого строительства, так как дома, в которых покупались квартиры, ввелись в эксплуатацию. Таких приморцев 469.

Кроме того, дольщики Дальнего Востока в ноябре 2020 года вложили 7,5 млрд рублей в улучшение жилищных условий, используя ипотечные кредиты. По сравнению с аналогичным месяцем позапрошлого года объем их выдачи увеличился в два раза. Рост наблюдался во всех регионах федерального округа.

Наиболее активную динамику показала Амурская область, где объем выданных дольщикам ипотечных кредитов увеличился в 3,3 раза до 482 млн рублей. В 3 раза увеличился показатель в Приморье и Хабаровском крае — до 1,9 и 1,6 млрд рублей соответственно. Вдвое вырос объем выдачи долевой ипотеки на Чукотке и Камчатке, а также в Еврейской автономной области.

С начала 2020 года совокупная задолженность дольщиков ДФО выросла в 1,5 раза и на 1 декабря превысила 102,6 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по сравнению с началом декабря 2019 года снизилась с 0,4 до 0,3%, на Чукотке она отсутствует, на Сахалине и в Магаданской области едва превышает нулевое значение.

Средняя ставка по долевой ипотеке варьируется от 4,5% в Приморье до 6,3% на Камчатке. Годом ранее минимальное среднее значение ставки составляло 8,5%, максимальное — 9,6%. Она снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и на фоне реализации льготных госпрограмм.

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