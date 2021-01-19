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Во Владивостоке спустили на воду первый краболов

19 января 2021, 03:48
Фото: "Восточная верфь"
Судно построено на российском предприятии по программе инвестиционных квот
Во Владивостоке 18 января состоялся спуск на воду краболова «Охотск». Церемония прошла на судостроительном предприятии «Восточная верфь».

Длина и ширина судна составляет 63,27 и 10,6 метра. Водоизмещение краболова составляет 1 586 тонн, а объем перевозки живого краба может достигать 100 тонн.

Ледовый класс «Охотска» предусматривает регулярную эксплуатацию судна в мелкобитом льду толщиной до полуметра в неограниченных районах плавания, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Росрыболовство.

«Сегодня во Владивостоке состоялось очередное знаменательное событие. На „Восточной верфи“ спущен на воду первый отечественный краболов „Охотск“, построенный на российском предприятии по программе инвестиционных квот. Приятно осознавать, что программа обновления флота стабильно работает в непростых условиях нынешнего года. Спуск на воду „Охотска“ — очередной вклад в развитие рыбной отрасли не только Дальнего Востока, но и всей нашей страны», — отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Передача готового судна заказчику запланирована на сентябрь 2021 года. Также в этом году планируется подписать контракт на строительство 3-х ярусоловов на основе успешно освоенного предприятием краболовного судна.

Всего на «Восточной верфи» будет построено пять краболовных судов для добычи живого краба и производства готовой продукции. Четыре судна строятся по заказу компании «Сигма Марин Технолоджи» и одно — для компании «Восход».

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