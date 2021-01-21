Спрос на «приморский иммуномодулятор» демонстрирует стабильный рост

Так, в сентябре 2020 года в Приморье прошел первый в стране бизнес-акселератор «Энергия пчеловодства», где ведущим производителям меда края рассказали о технологиях производства меда экспортного качества. Также ежегодно в течение пяти лет в крае проходит фестиваль «Медовое раздолье».
Экологически чистый продукт, собранный в дикой природе Уссурийской тайги, способствуют повышению иммунитета и пользуется большим спросом на Дальнем Востоке.
«Приморский липовый мед является природным иммуномодулятором. В прошлом году спрос на него из соседних регионов Дальнего Востока увеличился до 50%. Кроме того, около 1 тысячи тонн было экспортировано в Китай», — прокомментировали в региональном минсельхозе.
На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч ульев, производством меда занимаются 6,5 тысяч человек.
Подготовка к следующему медосбору начнется в марте–апреле, когда пчеловоды начнут выставлять ульи с пчелами после зимовки. «Натуральный липовый мед и продукцию пчеловодства можно будет приобрести в том числе на сельскохозяйственных ярмарках», — добавили специалисты.