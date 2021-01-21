Спрос на «приморский иммуномодулятор» демонстрирует стабильный рост

Так, в сентябре 2020 года в Приморье прошел первый в стране бизнес-акселератор «Энергия пчеловодства», где ведущим производителям меда края рассказали о технологиях производства меда экспортного качества. Также ежегодно в течение пяти лет в крае проходит фестиваль «Медовое раздолье».