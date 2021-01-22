Полисы ОМС «Спасские Ворота – М» действуют до конца 2021 года

По словам Инны Зеленковой, главного врача детской краевой клинической больницы № 2, вакцина отправилась во все районы Приморского края. Вторая партия – более 73 тысяч доз – прибудет уже в начале февраля. «Мы крайне благодарны группе компаний "Аква-Ресурсы", в которую входит и «Восточно-страховой альянс», за молниеносный отклик на решение проблемы хранения вакцины. Дело в том, что препарат требует нахождения в помещении с температурой не выше -18 градусов, что было полностью обеспечено. Процесс был организован логистически правильно, быстро и оперативно» - рассказала Инна Зеленкова.