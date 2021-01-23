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«Дети очень ведомые, и на этом сыграли организаторы митинга» — Сирануш Маргарян

23 января 2021, 10:12
Фото: прислано очевидцами
Некоторые владивостокские школьники проигнорировали акцию протеста в поддержку Навального. И даже несмотря на призывы в социальных сетях, они не вышли на улицу, а отправились по своим делам: кто на секции, а кто на соревнования. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Так, старший сын заместителя председателя Попечительского Совета СОШ № 33 Сирануш Маргарян не стал реагировать на зазывания сторонников Навального во Владивостоке на митинг и субботу провел на спортивных состязаниях.

«Я в шоке от того, что увидела сегодня в соцсетях. К счастью, моих детей это не коснулось. Им есть чем заняться. Старший сын, увидев сообщение о митинге, только посмеялся и уехал на соревнования», — заявила Сирануш Маргарян.

Также она отметила, что, по её мнение, дети очень часто оказываются под влиянием недобросовестных взрослых, потому что они наивные и верят всему тому, что им говорят.

«Я против привлечения детей к подобным мероприятиям. Дети не должны митинговать. А они зачастую ведомые. Чем и воспользовались организаторы», — добавила она.

Напомним, что сегодня во Владивостоке прошла незаконная акция протеста в поддержку Алексея Навального, на которой были замечены подростки от 13 до 19 лет. Некоторые из них вели себя очень дерзко и провоцировали сотрудников ОМОНа на агрессивное поведение.

Так, около 30 человек несовершеннолетних вывели в первый ряд на столкновениях с полицией, которые проходили на Светланской. Дети стояли первым рядом и отдельно от остальных участников митинга.

Судя по фотографиям, большая часть участников акции разошлась по сторонам улицы, тогда как несовершеннолетние перекрыли проезжую часть. Взрослые стояли поодаль и активно фотографировали.

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#Новости#Приморский край#Общество
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