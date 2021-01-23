«Дети очень ведомые, и на этом сыграли организаторы митинга» — Сирануш Маргарян

Некоторые владивостокские школьники проигнорировали акцию протеста в поддержку Навального. И даже несмотря на призывы в социальных сетях, они не вышли на улицу, а отправились по своим делам: кто на секции, а кто на соревнования. Об этом сообщает «Золотой Рог».

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