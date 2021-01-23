«Они, как фашисты» — матери владивостокских школьников выразили свое мнение по поводу «детского живого щита»

«Хочу сказать большое спасибо школе, которая обратила внимание на это мероприятие и уберегла моего ребенка. Когда я услышала от своей 13-летней дочери вопрос, за кого я, не придала значения. Но когда в пятницу в родительский чат пришли сообщения о готовящемся митинге, поняла размах проблемы. Мой старший сын сейчас в 11-м классе, он и его одноклассники заняты подготовкой к ЕГЭ и меньше всего думают о политике. Но и в его возрасте люди уже могут сформировать своё отношение, своё мнение о происходящем — почитав, посоветовавшись. А вот младшая — в 7-м классе. Ее одногодки склонны к хайпу. То, что она увидела в „ТикТоке“, побудило ее принять участие в этом незаконном мероприятии. Хотя до четверга она вообще не знала даже фамилию Навальный», — заявила мать двоих детей.