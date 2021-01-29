Дальневосточный резидент Фонда «Сколково» выиграл грант на проект «Антипандемия»

Как сообщили в Дальневосточном фонде высоких технологий, грант присужден по итогам конкурса «Социум-ЦТ» в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Комплекс «Антипандемия» для борьбы с распространением COVID-19, разработанный VISITECH, позволяет эффективно управлять распределением смен с целью минимизации контактов на производстве, а также отслеживать социальное дистанцирование сотрудников. В июле этого года «Антипандемия» была представлена Президенту РФ Владимиру Путину в ходе Наблюдательного совета АСИ.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив назвал перспективной разработку IT-комплекса «Антипандемия», направленного на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
Досье «Золотого Рога»
Дальневосточный фонд высоких технологий — инвестиционный фонд, созданный в 2018 г. Фондом развития Дальнего Востока, РОСНАНО и РВК (Российская венчурная компания) с целью финансирования и поддержки высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке России. Офисы фонда располагаются в Москве и Владивостоке (Бизнес-центр «Фреш Плаза»).