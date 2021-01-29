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Приморскую молодежь, которой есть, что сказать, ждут в клубе конструктивной критики «Мне это не нравится»

29 января 2021, 01:31
Фото: Правительство Приморского края
Приморскую молодежь приглашают на очередные заседания Клуба конструктивной критики во Владивостоке, которые состоятся 30 и 31 января. Тема — «Выражение позиции на несанкционированных мероприятиях с участием несовершеннолетних. Конструктивно?». Вход свободный.

В заседаниях примут участие специальные гости. Так, одним из приглашенных спикеров станет директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Заседания Клуба конструктивной критики состоятся в 11.30 в субботу, 30 января, и в воскресенье, 31 января, в Центре содействия развитию молодежи Приморского края по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14

«Молодые люди сегодня выбирают для себя разные способы выражения гражданской позиции. Иногда они традиционные демократические, иногда весьма странные и своеобразные, но не противоречащие закону и никому не наносящие вреда, а иногда довольно сомнительные с точки зрения правового поля и безопасности людей. Насколько это конструктивно и позволяет добиться желаемого результата? Нам важно узнать мнение молодых людей и иметь возможность вместе с ними обсудить этот вопрос», — подчеркнула Елена Томчук.

Еще один специальный гость заседаний — директор департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников.

«Во время дискуссии планируется озвучивать следующие вопросы: правила проведения акций, митингов, собраний; правовые последствия организации и участия в несанкционированных акциях; меры ответственности за вовлечение детей в политические события. Кроме того, мы будем говорить о законных способах выражения собственного мнения», — заявил Захар Овчинников.

Важно! Заседания Клуба конструктивной критики состоятся в 11.30 в субботу, 30 января, и в воскресенье, 31 января, в Центре содействия развитию молодежи Приморского края по адресу: Владивосток, улица Посьетская, 14.

Предварительная регистрация проста, занимает менее двух минут и доступна по ссылке.

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#Новости#Приморский край#Общество
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