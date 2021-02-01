zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ГУ МЧС России по Приморскому краю обратилось к автовладельцам

1 февраля 2021, 01:05
Фото: ГУ МЧС России по ПК
Помощь может понадобиться каждому
Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге. На автодорогах края часто можно увидеть пожарные машины, которые спешат на место происшествия. Ведь от скорости прибытия на место пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть.

«Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения», — такими словами начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. — При приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства».

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой - это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:

— При приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

— Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.

— Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

— Выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия и безучастия люди оставались без помощи.

Помощь может понадобиться каждому. Быть может, она спешит к вам!

Материалы по теме
МЧС: Приморье готовится к двухдневному удару стихииА герои кто? Спасатели МЧС Приморья сбивают лед с вант моста на остров РусскийПуф — и сгорел: Кого обвиняют в поджоге природного парка «Хасанский»?
#Новости#Владивосток#Автомобили#ЧС#Дороги#Транспорт#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56