zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во Владивостоке на дистанционное обучение переведены 16 классов в 14 школах

1 февраля 2021, 00:37
Фото: ИК "Золотой Рог"
Во Владивостоке продолжают выявлять новые случаи коронавируса
Во Владивостоке продолжают выявлять новые случаи коронавируса. За последние сутки в городе зафиксировали еще 132 новых случая заболевания. Из-за коронавируса закрыто шесть групп в шести детских садах города, на дистанционное обучение переведены 16 классов в 14 школах, сообщает администрация города.

В январе во Владивостоке составили 354 административных материла за несоблюдение требований режима повышенной готовности, действующего из-за опасности распространения коронавируса. Теперь нарушителям могут грозить штрафы.

Как сообщили в управлении общественной безопасности, соблюдение масочного режима ежедневно проверяют в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, на рынках, в салонах красоты и других местах пребывания людей. В этой работе задействовано 17 административных комиссий.

«В общественных местах каждый обязан носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра. Организации должны постоянно измерять температуру работникам, проводить дезинфекцию, обеспечить запас масок и антисептиков. Эти меры установлены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса», — отметили в управлении.

Материалы по теме
COVID-19: Школы Владивостока переходят на дистанционное обучениеВо Владивостоке десять дней будут проверять качество питания в школахМежду тремя российскими вакцинами от коронавируса есть отличия
#Новости#Торговля#Пандемия#Дети#Образование#Штрафы#Коронавирус#COVID-19#Школа#Наука и образование#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56