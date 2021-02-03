Дальний Восток определен одним из приоритетов национального проекта

«Дальний Восток, пожалуй, обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов. Важно выстроить с инвесторами партнёрские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до её воплощения. Для этого государство создает специальные условия по защите прав инвесторов, для реализации эффективного взаимодействия субъект-инвестор-государство, когда государство берёт на себя нагрузку по невозвратным или тяжело окупаемым инвестициям, а инвестору дают возможность участвовать в интересных окупаемых проектах, привлекая в том числе и внешнее финансирование. Например, для субсидирования процентных ставок или предоставления других механизмов – таких, как инфраструктурные облигации. Туризм создает большое количество рабочих мест и дает мультипликативный эффект для роста экономики, затрагивая более 50 различных отраслей, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие направления, как например патриотическое воспитание, имиджа регионов, в том числе на международной арене», – считает Дмитрий Чернышенко.