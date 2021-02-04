ДВФУ начал раздельный сбор мусора на регулярной основе

Департамент клининга и благоустройства ДВФУ сообщил, что на площадке у каждого корпуса теперь стоят контейнеры двух видов. В первый, как и прежде, собираются неперерабатываемые отходы. Во второй небезразличные к экологии студенты и сотрудники уже начали сбрасывать отсортированные банки, бутылки, коробку и прочий мусор, пригодный для переработки. Все виды вторичного сырья для простоты использования собираются в один контейнер, а затем отправляются на завод Приморского экологического оператора (ПЭО), где уже распределяется по фракциям на сортировочной линии для последующей переработки.