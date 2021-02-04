Иван Степанов сдает Хасанский район ЛДПР?

Что привело его на выборы в Безверхово? Есть не лишенная оснований версия, что мотивацией Заикина являются бизнес-интересы. Дело в том, что Сергей Заикин является старым товарищем некоего предпринимателя Ивана Левченко — владельца нескольких ООО, работающих в качестве подрядчиков по ремонту дорог у администрации Хасанского района. А имя Ивана Левченко в свою очередь тесно связано с именем Ивана Степанова, который, как поговаривают, при любом удобном случае отдает своему тезке многомиллионные муниципальные подряды, что, впрочем, подтверждается фактами заключения контрактов с компаниями Левченко.