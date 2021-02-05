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Уже 6 февраля во Владивосток поступят 133 цистерны бензина

5 февраля 2021, 10:26
Уже 6 февраля группа ННК поставит во Владивосток 133 цистерны бензина. В дальнейшем топливо бензовозами будет доставлено на АЗС компании в столице Дальнего Востока.

О дополнительных поставках в пятницу, 5 февраля, заявил гендиректор АО «ННК- Приморнефтепродукт» Андрей Волков Речь идёт об автобензинах АИ-92 и АИ-95.

«Уже с 6 февраля на Владивостокскую нефтебазу поступит дополнительно 133 цистерны топлива марок АИ-92 и АИ-95, и в ускоренном режиме автобензин будет развозиться на АЗС ННК. Таким образом, в ближайшее время сеть АЗС ННК будет полностью обеспечена всеми видами топлива. Запасы будут восполнены», — говорится в заявлении генерального директора АО «ННК — Приморнефтепродукт».

Топливо поступит во Владивосток по «зелёному коридору», то есть по железной дороге. В компании подчеркнули, что необходимости запасаться дополнительными объемами топлива нет.

«Из-за этого могут сбиться логистические настройки распределения топлива по сети АЗС.Имеющихся объемов автобензинов достаточно для удовлетворения обычного спроса населения — подвоз топлива осуществляется круглосуточно!» — обращается к потребителям в заявлении глава АО «ННК — Приморнефтепродукт».

Ранее сообщалось, что 4 февраля Хабаровский НПЗ начал регулярные отгрузки топлива на АЗС в регионах присутствия.

По последним данным, с момента запуска Хабаровским НПЗ — 3 февраля- уже отгружено более 1,5 тыс. тонн топлива. Завод работает на максимальной мощности.

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