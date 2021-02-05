Юрий Трутнев дал поручение разобраться с подрядчиками строительства в Снеговой Пади

Напомним, в декабре 2020 года был подписан акт ввода в эксплуатацию дома № 26 в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Многоквартирный жилой дом, который с 2017 года считался проблемным объектом, удалось достроить благодаря государственному финансированию и деятельности краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков. В доме проживают 234 семьи, почти все из которых приобрели квартиру по государственной программе «Жилье для российской семьи».