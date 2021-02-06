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В Приморье появится новое министерство

6 февраля 2021, 08:22
Фото: Правительство Приморского края
Новое министерство будет курировать два направления
Новый орган исполнительной власти создадут в Приморье уже в этом году. Более эффективной подготовке кадров под запросы реального сектора экономики в регионе будет способствовать министерство профессионального образования и занятости.

Об этом 5 февраля сообщила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина на финальном дне Международной образовательной программы «РЕГИОН-ПРОФИ».

Новое министерство будет курировать два направления — это профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих министерств Приморья: минобра и минтруда и соцполитики, штатные единицы которых переведут в новую структуру.

«Сейчас мы проводим реорганизацию, создаем новое министерство, которое появится в этом году. Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике», — отметила Вера Щербина.

По поручению Губернатора, созданием ведомства занимается Сергей Дмитриенко, в настоящее время занимающий пост заместителя министра экономики Приморья. В своей текущей должности он, в том числе, курирует внедрение стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Приморского края.

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