Первые резиденты ТОР «Михайловский» в Приморье обеспечены газом

«Обеспечение резидентов ТОР „Михайловский“ доступным по стоимости природным топливом создает условия для реализации заявленных проектов. Кроме того, возможность подключится к газу делает площадки ТОР более привлекательными для потенциальных резидентов. На сегодняшний день, помимо газификации площадки „Некруглово“ ТОР „Михайловский“, газ подведен к площадке „Парус“ ТОР „Комсомольск“, площадке „Рактиное“ ТОР „Хабаровск“, пяти площадкам ТОР „Якутия“. На ТОР „Горный воздух“ и „Южная“ на Сахалине также имеется возможность подключения к газу. Со своей стороны мы работаем над увеличением объемов поставки топлива по некоторым инвестиционным площадкам, обеспечением газоснабжения резидентов территорий опережающего развития „Большой Камень“, „Надеждинская“ и „Нефтехимический“ в Приморском крае», — сказал заместитель генерального директора по эксплуатации объектов инфраструктуры АО «КРДВ» Максим Лихойда.