Дадут газу

Сейчас в Находке работают 43 котельных, примерно половина из которых использует уголь, другая часть — мазут. Каждая угольная котельная даёт в среднем 70 Гкал в час, мазутная — 50 Гкал. Чем это опасно? Дело в том что все котельные, работающие сейчас в Находке, построены еще в советские времена и современным требованиям они просто не могут отвечать. Из-за плотности застройки не везде соблюдается санитарная зона. После строительства газовых котельных высвободится так необходимая городу земля. И санитарные нормы будут соблюдены.