Студенты и преподаватели приморского вуза попались на взятках

В качестве реагирования на противоречащие закону нормативные правовые акты принесено 14 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, нормативные правовые акты приведены в соответствие с законодательством, внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения которых 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности привлечено 8 лиц, в суд общей юрисдикции прокурором направлено 3 исковых заявления, 1 из которых к настоящему времени рассмотрено, исковые требования удовлетворены в полном объеме.