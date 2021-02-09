В Находке состоялся суд над бывшим таможенным инспектором

Судом установлено, что таможенный инспектор в 2016–2017 гг. получил денежные средства от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное таможенное оформление каждой из подаваемых деклараций на товары, поступающих в адрес таможенного органа от организаций, посредством перечисления на банковскую карту от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности.