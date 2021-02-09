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В Находке состоялся суд над бывшим таможенным инспектором

9 февраля 2021, 07:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Помощь с ускоренной растаможкой дорого обошлась инспектору
Как сообщили «Золотому Рогу» в Находкинской транспортной прокуратуре, ведомством активизирована работа по обращению в суды с исковыми заявлениями о взыскании ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

Так, приговором Находкинского городского суда Приморского края бывший таможенный инспектор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний и с применением положений ч. 5 ст. 72 УК РФ окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Судом установлено, что таможенный инспектор в 2016–2017 гг. получил денежные средства от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное таможенное оформление каждой из подаваемых деклараций на товары, поступающих в адрес таможенного органа от организаций, посредством перечисления на банковскую карту от представителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности.

Общая сумма взяток составила 190 тыс. рублей, которые на основании норм гражданского законодательства, при применении последствий недействительности ничтожной сделки, подлежат взысканию в доход государства.

В данной связи прокурором в Находкинский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного в доход государства полученных ню взяток.

Гражданское дело с участием заместителя Находкинского транспортного прокурора рассмотрено по существу 03.09.2020, исковые требования удовлетворены в полном объеме, в настоящее время осуществляется организация его исполнения.

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