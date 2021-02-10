На Дальнем Востоке стагнирует экспорт товаров. Особенно всех

Всего за 2020 через таможни ДФО прошло на 20% меньше товаров, чем годом ранее. В ушедшем году этот показатель в денежном измерении составил около 28 миллиардов долларов. При этом если импорт сократился на 7% — до 20,5 миллиардов долларов, то экспорт рухнул почти наполовину — с 13 миллиардов до 7,5. Еще сильнее сократилось количество физических лиц, попавших через таможенные пункты на территорию ДФО. По итогам 2019 таковых было 9 миллионов человек, а за прошлый год — всего 1,2 миллиона. Крупнейшими торговыми партнерами на протяжении 2020 традиционно выступали восточноазиатские соседи — на КНР пришлось 60% торгового оборота, на Южную Корею — 14% и 8,5% на Японию.