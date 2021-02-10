Татьяна Заболотная: Оскорбление ветеранов — последнее дело

«У меня изначально было не очень хорошее отношение к Алексею Навальному, но теперь оно стало совсем негативным. Как можно заявлять такое публично о ветеране? Мне не хочется повторять его слова, но, думаю, многие уже читали или слышали. Это не идет ни в какие ворота. Человек намного старше него — ему 94! Он прошел войну, получил ранения. Совсем мальчишкой прибавил себе два года, чтобы его взяли в партизанский отряд. Это потом, на фронте уже стал мужчиной. Нельзя позволять высказываться так о ветеранах, участниках войны, ни о тех, кто все еще с нами, ни о тех, кто на небесах», — сказала Татьяна Заболотная.