Татьяна Заболотная: Оскорбление ветеранов — последнее дело

«У меня изначально было не очень хорошее отношение к Алексею Навальному, но теперь оно стало совсем негативным. Как можно заявлять такое публично о ветеране? Мне не хочется повторять его слова, но, думаю, многие уже читали или слышали. Это не идет ни в какие ворота. Человек намного старше него — ему 94! Он прошел войну, получил ранения. Совсем мальчишкой прибавил себе два года, чтобы его взяли в партизанский отряд. Это потом, на фронте уже стал мужчиной. Нельзя позволять высказываться так о ветеранах, участниках войны, ни о тех, кто все еще с нами, ни о тех, кто на небесах», — сказала Татьяна Заболотная.
Лидер Приморского регионального отделения всероссийской общественной организации «Матери России» отметила, что грешно даже произносить такие слова, не то что разбрасываться подобными репликами.
«Мы на коленях должны стоять перед ветеранами, благодарить за жизни наших родителей и свою. Поэтому у меня такое негативное отношение к Алексею Навальному.Кроме того, только подумайте, какой пример он подает молодежи? Он показывает, что это нормально — ветерана оскорблять, ни ставить ни во что пожилых людей, кричать на судью. Если для кого-то он, и правда, станет образцом для подражания — об этом страшно подумать», — отметила Татьяна Заболотная.
Она также подчеркнула, что глумиться над пожилыми людьми — последнее дело. По мнению общественницы, такому человеку не место в обществе.Ранее команда всероссийского проекта «Эстафета поколений» выразила глубокое возмущение в связи с поведением Навального. Он «совершенно зарвался, когда выбрал для своего пиара оскорбление настоящего Героя Великой Отечественной Войны», — подчеркнули представители проекта.