Правительство Приморского края покидает политический долгожитель

Александр Иванович — одна из самых уважаемых и опытнейших политических фигур в регионе. Он проработал на благо Приморья порядка 20 лет. За это время он успел поработать с несколькими главами — Сергеем Дарькиным, Владимиром Миклушевским, Андреем Тарасенко и Олегом Кожемяко.