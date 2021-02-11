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Правительство Приморского края покидает политический долгожитель

11 февраля 2021, 00:32
Фото: ИК "Золотой Рог"
Александр Костенко уходит с поста зампредседателя правительства
Александр Костенко уходит с поста зампредседателя правительства Приморского края.

Как уточнили в правительстве края, Александр Иванович покидает правительство края по состоянию здоровья. Дата его последнего рабочего дня уточняется, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ВостокМедиа.

Александр Костенко курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Александр Иванович — одна из самых уважаемых и опытнейших политических фигур в регионе. Он проработал на благо Приморья порядка 20 лет. За это время он успел поработать с несколькими главами — Сергеем Дарькиным, Владимиром Миклушевским, Андреем Тарасенко и Олегом Кожемяко.

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