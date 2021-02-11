В Приморском океанариуме у «сына полка» закончился карантин

— В природе щенки питаются материнским молоком от четырёх месяцев до полугода, в нашем случае получилось как в природе — Марио провёл рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться, сначала он играл с рыбой, а потом понял, что её можно есть, — пояснил тренер и наставник Марио Северин Леунов. — Каких-то явных вкусовых предпочтений у Марио ещё не выработалось, он ест всё, что ему предлагается: белую и красную рыбу, кальмара, гребешка, думаю, в дальнейшем он также будет не привередлив в еде.