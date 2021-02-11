zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России проиндексировали пособия для работающих граждан

11 февраля 2021, 02:42
Фото: ФСС
В Приморском крае соцвыплаты рассчитаны с учетом районного коэффициента
С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Постановлением Правительства от 28 января 2021 года «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций» установлен коэффициент индексации 1,049.

Как сообщили «Золотому Рогу» в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, в Приморском крае с учетом районного коэффициента (РК = 1,2) размеры пособий составят:

— единовременное пособие при рождении ребенка — 22 663,58 рубля;

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 849,88 рублей;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) — 8 499,42 рублей;

— максимальный размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве — 83 502,9 рубля;

— максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты пострадавшим на производстве — 108 600,52 рублей.

Кроме того, проиндексирован максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием. Выплата составляет 100% от среднего заработка, но не более– 334 011,59 рублей (здесь РК не применяется).

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 7 709,98 рублей.

Подробнее о пособиях можно узнать на сайте Приморского регионального отделения Фонда социального страхования www.r25.fss.ru.

Материалы по теме
В Приморье увеличат соцвыплаты пенсионерамМинфин выступил против индексации соцвыплат на уровень фактической инфляцииОформившие карту "Мир" получатели соцвыплат в Приморье должны проинформировать органы соцзащиты
#Новости#Деньги#Льготы#Страхование#Инфляция#Финансы#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56