В России проиндексировали пособия для работающих граждан

Кроме того, проиндексирован максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием. Выплата составляет 100% от среднего заработка, но не более– 334 011,59 рублей (здесь РК не применяется).