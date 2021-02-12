В России изменятся телефонные номера

В приморском филиале одной из сотовых компаний «Золотому Рогу» пояснили, что проект разработан, чтобы закрепить номер «122» как «Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи». Это должно быть сделано в соответствии с постановлением кабинета министров.