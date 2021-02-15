Летом в Приморье откроется центр восточных единоборств

«Около трёх лет назад мы с единомышленниками взяли несколько участков по программе „Дальневосточный гектар“ суммарной площадью 13 гектаров в Ханкайском районе, чтобы построить спортивную деревню и центр восточных единоборств. Сейчас активно движемся к своей цели — подготовили площадки для строительства, провели свет и воду, поставили сторожку и небольшой жилой домик, а на одном из гектаров высадили фруктовый и ягодный сады и обустроили места для медитации. Летом собираемся заниматься строительством и начать на регулярной основе проводить занятия для ребят по айкидо», — рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Елена Денисова.