Портал «Госуслуги» ждет масштабное обновление

Как заметил министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин, в прошлом году наиболее востребованной в Госуслугах для приморцев оказалась запись на прием к врачу, ею воспользовались 1,8 млн раз. Услуги по информированию относительно государственной социальной помощи получили 88845 раз. Кроме того, через Госуслуги приморцы 72239 раз записались на прием в структурные подразделения МВД России, получили справки о наличии (отсутствии судимости) 35 тыс. раз. Приморцы также активно регистрировали свои автомобили через Госуслуги — 64338 раз (данные Ситуационного центра Минцифры России).