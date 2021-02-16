Энергетики Приморья ждут окончания отопительного сезона

Всего во Владивостоке, Артеме и Партизанске будет заменено порядка 6,5 км теплосетей. Стоимость работ составит более 190 млн рублей. На трубопроводах тепловых сетей протяженностью 12,8 км будут проведены работы по восстановлению тепловой изоляции на тепло- и паротрассах во Владивостоке, Артеме и Партизанскес применением инновационных технологий и материалов.