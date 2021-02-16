Владивосток «окружают камнями»

Го — стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название «го» в переводе с японского означает «окружать камнями». Проведение чемпионата мира по Го — уникальное событие для России, поскольку ранее он никогда не проходил за пределами стран Азии. Впервые в истории чемпионата в нем могут участвовать профессиональные игроки и любители со всего мира, в том числе в онлайн формате.