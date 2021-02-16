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Зимнее чудо: В Находке построят ледовый дворец

16 февраля 2021, 04:31
Фото: Правительство Приморского края
Министр культуры и архивного дела посетила Находку
В 2021 году в Находке начнётся строительство ледового дворца — здание возведут рядом с бывшим спорткомплексом «Гидрострой». Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в 2022 году, сообщили в правительстве Приморского края.
Фото: primorsky.ru

Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова во время рабочего визита в Находкинский городской округ осмотрела объект строительства, а также лыжную трассу, на которой прошла первая в Находке «Лыжня России». Сотрудники находкинской администрации сообщили, что на следующий сезон протяжённость трассы увеличат до трёх-четырёх километров, а также возведут раздевалку и точку проката лыжного снаряжения.

«У вас есть идеи, которые вы хотите развивать. Мы видим, что вам нужно помогать. Для этого мы здесь сегодня собрались», — отметила Бронникова.

Фото: primorsky.ru

В рамках визита зампред встретилась с общественниками, которые рассказали о проектах в области военно-патриотического воспитания, фестивалях авторской песни, о пленэрах для художников и других мероприятиях, которые пройдут в Находке в ближайшее время. Также министр осмотрела городской Центр культуры и библиотеку, которую отремонтировали в 2020 году.

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