Зимнее чудо: В Находке построят ледовый дворец

В рамках визита зампред встретилась с общественниками, которые рассказали о проектах в области военно-патриотического воспитания, фестивалях авторской песни, о пленэрах для художников и других мероприятиях, которые пройдут в Находке в ближайшее время. Также министр осмотрела городской Центр культуры и библиотеку, которую отремонтировали в 2020 году.