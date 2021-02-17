Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

«Суд установил, что Ишаев совершил растрату», — сообщила судья Лариса Семёнова.
Виновным также признан другой фигурант уголовного дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов.
Ранее, 10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии.
Напомним, Виктор Ишаев был взят под домашний арест 28 марта 2019 года с санкции Басманного суда. Тогда же в Хабаровском крае прошла череда обысков во властных структурах. Арест стал наиболее громким уголовным делом на Дальнем Востоке в 2019 году. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, находясь в должности вице-президента ПАО «НК «Роснефть», Ишаев мошенническим путем похитил деньги предприятия.
Вместе с Ишаевым тогда же был взят под домашний арест глава хабаровского представительства корпорации.
Владимир Хлапов, курировавший в правительстве вопросы безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами, считается человеком из близкого окружения Виктора Ишаева. Очевидно, именно это стало поводом для обыска в его кабинете в рамках данного уголовного дела.
Владимир Хлапов был назначен на пост заместителя председателя правительства в октябре 2018 года, когда победивший на губернаторских выборах Сергей Фургал начал формировать новую команду правительства. В свое время Владимир Хлапов прошел путь от личного охранника и водителя Виктора Ишаева до помощника губернатора и руководителя департамента полпредства. После отставки Виктора Ишаева Владимир Хлапов также покинул государственную службу, занявшись бизнесом. Он известен в Хабаровском крае как первый предприниматель, получивший и освоивший дальневосточный гектар. На нем Владимир Хлапов обустроил популярное в настоящее время придорожное кафе.
Бывшего полпреда задержали в марте и поместили под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлялся, а обвинение было переквалифицировано с мошенничества на растрату.
Г-н Ишаев и его соучастники они обвиняются в организации растраты и растрате вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы).
По данным следствия, в период с 2014 по 2019 годы г-н Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств «Роснефти» на сумму более 7,5 млн рублей.
«Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО „Бейс“ по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд представительства НК „Роснефть“ в Хабаровском крае, директором которого являлся соучастник Ишаева», — сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана ПЕТРЕНКО.
Она отметила, что соучастник, в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО «Бейс».
«В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению», — пояснила г-жа Петренко.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Ранее Ишаеву вменялось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта 2020 года, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест. Часть 4 ст. 160 УК РФ предусматривает такое же наказание, как и часть 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.
Свою вину Ишаев не признал, при этом он возместил вмененный ему ущерб.
Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году одержал победу с результатом 76,93%. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009–2012 гг.), курировал строительство объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке, а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012–2013 гг.).