Бывший полпред президента в ДФО признан виновным в растрате

Владимир Хлапов был назначен на пост заместителя председателя правительства в октябре 2018 года, когда победивший на губернаторских выборах Сергей Фургал начал формировать новую команду правительства. В свое время Владимир Хлапов прошел путь от личного охранника и водителя Виктора Ишаева до помощника губернатора и руководителя департамента полпредства. После отставки Виктора Ишаева Владимир Хлапов также покинул государственную службу, занявшись бизнесом. Он известен в Хабаровском крае как первый предприниматель, получивший и освоивший дальневосточный гектар. На нем Владимир Хлапов обустроил популярное в настоящее время придорожное кафе.