Пользователей «Сбербанк онлайн» защитят от мошенников

Или новая схема: позвонивший «якобы менеджер» не просит у вас никаких цифр, а требует, чтобы вы немедленно приехали в банк, при этом, он вежливо узнаёт у вас, сколько именно займёт дорога до ближайшего отделения. Затем, когда вы уже в пути, вас переведут на другого менеджера и он расскажет страшную историю о том, что ваши деньги хотят забрать коррумпированные сотрудники банка замешанные в мошеннической схеме, и спаси их можно только одним способом. Нужно срочно перевести их на специальный «безопасный» счёт страховой компании.