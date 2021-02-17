zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Туроператоры Приморья получат деньги за детей

17 февраля 2021, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
За субсидии от правительства придется побороться
Правительство Приморского края поддержит субсидиями краевых туроператоров, которые планируют маршруты для внутреннего туризма. В приоритете льготных программ — организация детских туров по территории региона, сообщили в правительстве Приморья.

В агентстве по туризму Приморского края отметили, что из-за пандемии коронавируса и вызванными ей ограничениями международного туризма меры господдержки сейчас сосредоточены на развитии внутреннего туризма.

Эти региональные проекты направлены на создание качественных, разнообразных туристических продуктов и услуг, на повышение их доступности для людей и на совершенствование управления в сфере туризма Приморского края.

«Проекты предусматривают широкий инструментарий, который позволит эффективно развивать все виды туризма, создать систему планирования развития туристических территорий и их управления, комфортные условия для формирования инфраструктуры туризма с привлечением инвесторов в проекты, новые рабочие места и увеличить количество поездок в регион», — рассказали в ведомстве.

Всё это должно помочь в развитии смежных отраслей и формировании сопутствующих положительных социально-экономических эффектов.

Особое внимание в льготной программе уделено повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Уже в этом году приморское агентство по туризму разрабатывает порядок предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности. Выделенные в рамках программы деньги пойдут на компенсацию затрат, связанных с организацией туристских поездок для детей по территории региона.

«В текущем году мы планируем предоставить в порядке конкурсного отбора субсидии туроператорам Приморского края. Приоритет будет у тех участников рынка, которые предложит проекты организации групповых туров для школьников с отдаленных территорий Приморья», — рассказал глава агентства по туризму Владимир Щур.

Стоит отметить, что в 2020 году с помощью краевой субсидии в Приморье оборудовали несколько мест туристического показа, в том числе пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русском и экологическую тропу на острове Попова.

Материалы по теме
Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановленияВера Щербина: Главное — не просто освоить деньги, важно, чтобы это было востребовано
#Новости#Субсидии#Бизнес#Дети#Владивосток#Услуги#Льготы#Туризм#Рынки#Туристическое Приморье#Маршруты Приморья#Приморский край
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56