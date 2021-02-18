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Схема рабочая: Жителя Уссурийска поймали на QIWI-мошенничестве

17 февраля 2021, 23:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ущерб составляет десятки тысяч рублей
Прокуратура Уссурийска направила в суд уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных платежных систем. Злоумышленник под видом покупки товаров, совершал денежные махинации, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как выяснили следователи, преступник, покупая смартфоны, детскую одежду, игрушки, цветы, предлагал продавцам расплатиться за них с помощью банковского перевода.

При этом он заранее создал шаблон, в котором была информация об успешном переводе денежных средств на счета. Злоумышленник вводил в «QIWI кошелёк» необходимую сумму, перенаправлял этот шаблон с одного созданного им электронного почтового ящика на другой.

Перед продавцами он открывал почтовый ящик и как чек об оплате показывал шаблон, а деньги тем временем оставались при нём.

Такими «покупками» фигурант нанёс ущерб гражданам и предпринимателям в размере более 100 тысяч рублей.

Во время следствия подозреваемый признал вину в полном объеме и возместил причиненный ущерб в сумме 44 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела уссурийская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Приморья — его признали виновным в совершении преступлений, по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Уголовное дело передано в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу. В части невозмещенного ущерба потерпевшими заявлены гражданские иски.

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