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В экспозиции Приморского океанариума впервые появились экзотические обитатели

18 февраля 2021, 00:04
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Обитатель под именем 29 будет экспонироваться три месяца
В Дождевом тропическом лесу поселились новые экзотические обитатели. Впервые в океанариуме можно увидеть змей. В обновлённой экспозиции представлены тёмный тигровый питон Python bivittatus и два императорских удава Boa imperator, сообщает пресс-служба Приморского океанариума.

— Змеи ещё молодые, питону 9 месяцев, удавам — год и два, и они ещё не достигли своего предельного размера: тигровый питон входит в пятёрку крупнейших змей в мире и вырастает до 6 метров, императорские удавы не такие большие, их максимальный размер не превышает 3,5 метров, — пояснил сотрудник отдела Тропический лес Евгений Агеенко. — Питоны питаются копытными, грызунами, обезьянами, птицами, наша змея ещё маленькая, в качестве корма мы используем мышей. Так как питон ещё небольшой, кормим его один раз в неделю. Чем взрослее змея, тем реже она питается, поэтому удавы обедают раз в две недели, их рацион состоит из более крупных грызунов — крыс.

В Дождевом тропическом лесу поселились новые экзотические обитатели
Фото: Приморский океанариум

Каждая змея имеет индивидуальный узор на шкуре. Например, у самки питона, представленной в экспозиции, два находящихся рядом пятнышка имеют форму цифр 2 и 9, за что змея получила имя 29.

В экспозиции змеи займут три террариума. Несмотря на то что эти рептилии ведут преимущественно ночной образ жизни, наблюдать за ними можно в любое время суток. Это пробная экспозиция, питон и удавы пробудут на ней три месяца, в дальнейшем в зависимости от реакции посетителей будет принято решение, станут ли змеи постоянными обитателями Дождевого тропического леса.

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#Новости#Животные#Океанариум#Наука#Наука и образование#Приморье
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