Еще один праздничный выходной предлагают ввести в России

Как сообщает RT со ссылкой на копию письма Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, в своем обращении общественный деятель отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идее, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.
Как отмечает инициатор, сегодня мы можем говорить, что ЗОЖ стал одним из основных элементов национальной идеи в современной России. «В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — говорится в обращении.
У приморцев об этой инициативе разные мнения.
К примеру, жительница Владивостока Мария, мать двоих детей, отмечает, что дополнительные выходные, конечно, снимают с детей школьную нагрузку. Однако и к этому нужно подходить с умом: переносы выходных, как в случае с нынешним 23 февраля обернулся для детей шестидневной неделей, а это не соответствует санитарным нормам, ведь на конец недели поставили предметы, которые должны были быть в понедельник, а это уже другие нагрузки, несогласованные с нормами. Кроме того, у детей пятидневка. «На мой взгляд, законодатели должны тщательнее подходить к таким вопросам», — комментирует Мария.
«Мне всё равно, будет он или нет. Для меня главный праздник, это Новый год. Я считаю, что у нас много праздников и большинство людей, кто будет отмечать этот праздник, будут пить алкоголь. И зачем праздник такого рода? Считаю, что он не нужен. Человек, который занимается спортом, сам справляется, ему не нужен праздник этот», — рассказала жительница Владивостока Валерия.
«Я против введения этого праздника. Выходные дни не оплачиваются тем, кто не бюджетник. Также не вижу смысла делать ещё один праздник по такому незначительному поводу. Это такая неуклюжая попытка снять социальное напряжение? Лучше зарплату увеличьте», — поделился мнением Илья.
«Это странно, глупо, нецелесообразно. Достаточно выходных дней в России. Нужно делать не один день здоровым, а всю жизнь. Можно просто под какой-то день подогнать этот повод, а не делать отдельный праздник. А уж если и делать какой-то выходной, то летом, так как там мало праздников», — рассказал житель Артёма Александр.
«Я думаю, что лишний выходной не помешает людям. Отношусь к этому положительно, только потому, что это дополнительный выходной. Хотя, если его отработку перенесут на другой будний день, как с 23 февраля, ибо он выпадает на выходной день — то смысла в нем нет. А лично для меня на данный момент этот выходной не будет играть никакой роли, потому что все выходные дни из-за праздников никак не влияют на мою работу», — отметила Татьяна.
Таким образом, большинство опрошенных заявили, что не видят смысла в введении нового праздника.
Вместо учреждения новых выходных дней, по мнению жителей, властям лучше сосредоточиться на решении насущных проблем.