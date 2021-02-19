Еще один праздничный выходной предлагают ввести в России

«Я думаю, что лишний выходной не помешает людям. Отношусь к этому положительно, только потому, что это дополнительный выходной. Хотя, если его отработку перенесут на другой будний день, как с 23 февраля, ибо он выпадает на выходной день — то смысла в нем нет. А лично для меня на данный момент этот выходной не будет играть никакой роли, потому что все выходные дни из-за праздников никак не влияют на мою работу», — отметила Татьяна.