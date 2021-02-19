Гринпис рассказал, куда во Владивостоке можно сдать вторсырье, одежду и батарейки

Сдать одежду можно в штабе социального проекта «Облачко» на улице 4-й Матросской, 29, на «Социальной свалке» на улице Котельникова, 22 и в гуманитарном складе при православной гимназии по улице Бородинской, 25. Также отдать одежду можно в магазинах H&M в ТРК «Калина Молл» и в ТРК «Седанка-Сити».