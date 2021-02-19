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Гринпис рассказал, куда во Владивостоке можно сдать вторсырье, одежду и батарейки

19 февраля 2021, 00:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке много мест, куда можно сдать вторсырье
Интерактивную карту пунктов приёма отходов, пригодных к переработке, опубликовал Гринпис. На ней можно найти точки сбора вторсырья в разных городах России, в том числе во Владивостоке.

В приморской столице можно также найти точки приема техники, батареек, лампочек, шин, иных изделий и опасных отходов, которые нельзя переработать.

Так, пункты приёма бумаги открыли по всему городу — от Эгершельда до станции Санаторная, но главный пункт — на улице Днепровской, 100. Аналогичная ситуация с пластиком, металлом и стеклом.

Сдать одежду можно в штабе социального проекта «Облачко» на улице 4-й Матросской, 29, на «Социальной свалке» на улице Котельникова, 22 и в гуманитарном складе при православной гимназии по улице Бородинской, 25. Также отдать одежду можно в магазинах H&M в ТРК «Калина Молл» и в ТРК «Седанка-Сити».

Опасные объекты принимают в пункте приёма вторсырья по улице Бородинской, 30б, в центре демеркуризации — сюда же можно привезти лампочки. Также есть контейнер для сбора энергосберегающих лампочек по улице Ильичева, 4.

Пункты приёма батареек также установлены по всему городу, в том числе в магазинах торговой сети «Дилан» и в отделениях банков.

Бытовую технику принимают на улице Бородинской, 30б и в центре демеркуризации. Также в пункте приёма вторсырья на улице Бородинской принимают крышки.

В городе есть пять официальных пунктов приёма шин и покрышек: Шиномонтаж на улице Интернациональной, 71а, стр. 3; Шиномонтаж на улице Некрасовской, 38б; Шиномонтаж на Снеговой, 34; Шиномонтаж на Русской, 1д; Шиномонтаж на Давыдова, 8.

Тетрапак во Владивостоке не принимают.

Посмотреть адреса и расположение пунктов приёма вторсырья можно здесь.

Специалисты отмечают, что отходы пригодные для переработки лучше отвозить в пункты приёма вторсырья, а в мусоропроводы использовать только для мусора, который нельзя переработать или отходов, загрязненных органикой.

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