К 23 февраля мужчины могут получить «Марусю» с доставкой на дом

Система «Умный дом» станет удачным подарком тому, кто ценит функциональность и любит держать все под контролем. Сервис простой и понятный, им можно пользоваться в ежедневном режиме без особых усилий и потери времени. С помощью технологий «Умного дома» можно удаленно контролировать бытовые приборы, а еще создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки. В систему входит датчик движения, который можно установить в прихожую, гостиную или любую комнату. Если он заметит какое-то движение, пока никого нет дома, вы получите уведомление на телефон. Управлять системой можно через любой гаджет, подключенный к интернету. Комплект «Умного дома» дополняет камера видеонаблюдения, чтобы за происходящем в доме можно было еще и наблюдать. С этими умными сервисами можно погрузиться в работу и учёбу или уехать отдыхать, и на сто процентов быть уверенным в том, что дом и родные в порядке.