Приморцы ушли за покупками в Интернет

К такому выводу пришли аналитики ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав данные этого показателя по итогам 9 месяцев 2020 года. «Сложившаяся динамика рынка продаж через Интернет в ДФО более чем в 2 раза превышает темпы роста данного сегмента торговли в целом по стране. Увеличение объемов Интернет-торговли наблюдается во всех субъектах, входящих в состав ДФО, в том числе более чем в 10 раз выросли показатели в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях», — отмечают эксперты.