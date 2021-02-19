Здравоохранение Приморья продолжает цифровизацию

«Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению „цифры“ в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.