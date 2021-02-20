Приморье стало лидером по запуску новых проектов жилья в России

«Ситуация в Приморском крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков. Напомню, что в регионах ДФО с конца 2019 года действует льготная „Дальневосточная ипотека“, средняя ставка предложения по которой сейчас — всего 1%. Хотя ажиотажный спрос поначалу и привел к росту цен, в настоящий момент очевиден долгосрочный позитивный эффект от меры. Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса. Не стоит забывать и о других ипотечных программах господдержки. Как результат — рекордные показатели в регионе по новым проектам в прошлом году, что обеспечит рост предложения жилья», — отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.