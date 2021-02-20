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Приморье стало лидером по запуску новых проектов жилья в России

20 февраля 2021, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты ДОМ.РФ определили регионы-лидеры России по объёму строительства жилья. По итогам 2020 года самый высокий показатель оказался у Приморского края — тут стартовали проекты площадью 520 тысяч квадратных метров, что составило более 60% от объёма строительства на начало года.
Фото: наш.дом.рф

Следом за Приморьем идут Воронежская область — 730 тысяч квадратных метров (+49%), Тюменская область — 923 тысячи квадратных метров (+48%), Татарстан — 928 тысяч квадратных метров (+46%) и Удмуртия — 398 тысяч квадратных метров (+41%).

Для определения показателей эксперты ДОМ.РФ подсчитали, сколько жилья было запущено в каждом регионе в течение 2020 года и соотнесли эти объёмы с ситуацией в начале года.

«Ситуация в Приморском крае показывает, что долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков. Напомню, что в регионах ДФО с конца 2019 года действует льготная „Дальневосточная ипотека“, средняя ставка предложения по которой сейчас — всего 1%. Хотя ажиотажный спрос поначалу и привел к росту цен, в настоящий момент очевиден долгосрочный позитивный эффект от меры. Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса. Не стоит забывать и о других ипотечных программах господдержки. Как результат — рекордные показатели в регионе по новым проектам в прошлом году, что обеспечит рост предложения жилья», — отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на новостройки из-за доступной ипотеки, поспособствует выходу на рынок жилья Дальнего Востока новых игроков, что приведёт к повышению конкуренции в регионах и даст жителям больший выбор и более выгодные условия при выборе жилья.

«Реализация „Дальневосточной ипотеки“ может стать моделью для долгосрочных программ по стимулированию спроса именно в регионах с недостаточным объемом нового предложения», — рассказал Белоусов.

Стоит отметить, что «Дальневосточная ипотека» была запущена в декабре 2019 года. Она позволяет оформить кредит в Дальневосточном федеральном округе молодым семьям по ставке не более 2% на квартиры в новостройках, на готовое жилье в сельских поселениях (и на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа), а также на строительство дома на любом земельном участке.

Кроме того, кредит на строительство частного дома в рамках программы могут взять получатели «дальневосточного гектара». По состоянию на 11 февраля 2021 года программой воспользовались 16,2 тысячи семей. Общая сумма заключенных договоров превысила 58,3 миллиардов рублей.

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