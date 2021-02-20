Романтика и знания: чем увлекательна работа товарных операторов на АЗС

После приемки, сверки объема, тоннажа и вида топлива осуществляется слив нефтепродукта при помощи целой системы трубопроводов в резервуары нефтебазы. Причем и здесь существуют свои премудрости, а точнее – чистая физика. Например, зимой цистерны с топливом бережно обогревают горячим водяным паром, и тогда владивостокцы могут наблюдать белоснежные и совершенно безопасные «облака» в районе нефтебазы. Обогрев топлива существенно влияет на скорость его «перетекания» по трубопроводам, а это важно, ведь в сутки только одна Владивостокская нефтебаза может принимать около 100 цистерн с нефтепродуктами.