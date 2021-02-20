Во Владивостоке возвели элитный небоскреб

Генеральный директор ООО СП «Строитель» Станислав Малафеев считает, что жилой комплекс «Аквамарин» задал новый стандарт строительства жилой недвижимости не только на Дальнем Востоке, но и в России. «Мы учли все технологии установки фасада, который повышает теплоемкость и дает новые возможности для дизайна. До нас ни один застройщик в Приморском крае не использовал такие системы, которые при этом обеспечивают гарантию внешнего вида на срок более века. Помимо этого, мы одними из первых на Дальнем Востоке применили централизованные системы кондиционирования и вентиляции, системы вертикальной подачи воды и бесшумные высокоскоростные лифты с контролем перепада давления», — подчеркивает резидент свободного порта Владивосток. По оценке риелтора проекта, уникальное расположение во многом обуславливает его знаковость.