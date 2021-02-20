Восточная верфь ускорит сроки сдачи краболовов

Средняя заработная плата на предприятии составляет 83,9 тысячи рублей. Производственные рабочие при этом могут рассчитывать на зарплаты до 100-110 рублей в месяц. Потенциальным плюсом для работников «Радиоприбора» в трудоустройстве на Восточной верфи может стать близость нового места работы к старому: оно также расположено во Владивостоке и между предприятиями всего 2 остановки общественного транспорта.