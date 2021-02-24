Не на помойке себя нашли

«Раньше приезжаешь к населенному пункту — и где-нибудь да свалочки есть. Сейчас нет, сейчас как-то всё поцивильнее стало. В целом эта история всегда будет тяжелой, но она нужная. Раздельный сбор мусора необходим, его нужно вводить, формировать культуру, благодаря которой люди будут все отходы сортировать и понимать, что бумага сюда, стекло сюда, а батарейки я в ведро не кину, батарейки надо вот тут положить и искать специальный контейнер. И контейнеров стало больше», — считает Николай Селюк.