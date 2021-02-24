Прокуратура контролирует соблюдение прав приморских дольщиков

«В результате принятых органами прокуратуры края во взаимодействии с Правительством Приморского края мер в 2020 году возобновлено строительство 5 „проблемных“ объектов, введено в эксплуатацию 8 домов, возводимых с привлечением средств граждан на условиях долевого участия, сроки строительства которых неоднократно переносились, в том числе 6 „проблемных“ объектов, что позволило восстановить права свыше 1500 граждан. С 2019 года по 2020 год 194 пострадавшим дольщикам, включенным в специальный краевой реестр, предоставлены единовременные денежные выплаты на общую сумму 416,66 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.