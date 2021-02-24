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В Приморье построят четвёртый мусоросортировочный комплекс

24 февраля 2021, 04:00
Фото: Правительство Приморского края
В селе Глазовка Приморского края строят четвёртый мусоросортировочный комплекс. Его запуск позволит сортировать отходы в Лесозаводском городском округе и в Кировском районе, сообщили в правительстве региона.

В данный момент специалисты устанавливают оборудование — запуск комплекса запланирован на март текущего года. Его мощность составит 10 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену.

Запуск комплекса позволит отбирать полезные фракции — стекло, пластик, бумагу, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно будут сортироваться опасные отходы, которые затем направят на специализированные предприятия по утилизации.

«Это уже четвертый подобный комплекс, построенный в Приморском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах», — рассказали сотрудники КГБУ «Приморский экологический оператор».

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, места размещения подобных комплексов выбираются исходя из отдаленности территорий.

«До старта мусорной реформы проблемой утилизации отходов в отдаленных муниципалитетах практически не занимались. Это был вывоз мусора, максимум, на полигон, а зачастую в ближайший овраг. Поэтому было принято решение построить такие объекты именно в этих районах», — отметила зампред.

Сейчас специалисты активно занимаются внедрением раздельного сбора отходов. К 2023 году к системе раздельного сбора должны подключить весь Приморский край. Для этих целей устанавливаются новые контейнеры, закупается спецтехника.

Пархоменко отметила, что строительство мусоросортировочных комплексов проходит в рамках реализации национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

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