В Приморье построят четвёртый мусоросортировочный комплекс

«До старта мусорной реформы проблемой утилизации отходов в отдаленных муниципалитетах практически не занимались. Это был вывоз мусора, максимум, на полигон, а зачастую в ближайший овраг. Поэтому было принято решение построить такие объекты именно в этих районах», — отметила зампред.